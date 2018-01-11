Госдепартамент США призвал своих граждан не посещать Нагорный Карабах

2018-01-11 11:50 | www.apa.az | 6

Госдепартамент США призвал своих граждан не совершать визит в Нагорный Карабах.

Как сообщает АПА, об этом говорится в рекомендации для американских туристов, подготовленной Госдепартаментом.

В рекомендации говорится, что в Нагорном Карабахе продолжаются потери: «Регулярные перестрелки, использование артиллерии, в том числе мин и минометов, ежегодно приводят к потерям. Остерегайтесь дорог вдоль линии соприкосновения и признанных на международном уровне границ Азербайджан-Армения. Служба безопасности США не в состоянии обеспечить безопасность граждан США в Нагорном Карабахе. Так, на визиты сотрудников правительства США в это место наложены ограничения».

В целом, с точки зрения опасности для визита страны были разделены на 4 группы.

Азербайджан был включен во 2 группу – в ряд стран, где при посещении нужно быть очень осторожными.

Отметим, в рекомендации Госдепартамента Нагорный Карабах не был указан в качестве отдельной страны. Рекомендация о воздержании посещения Нагорного Карабаха размещена и в разделе про Азербайджан, и в разделе про Армению.