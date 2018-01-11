Уволенный с работы в полиции сын известного часовщика назначен командиром

2018-01-11 11:51 | www.apa.az | 6

Как сообщил АПА часовщик Гаджи Фаталиев, приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова капитан полиции Джейхун Фаталиев назначен командиром в пост-патрульную службу Управления полиции Наримановского района.

За оказанное сыну доверие Гаджи Фаталиев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел и Главного управления полиции города Баку.

Отметим, некоторое время назад занимавший должность инспектора в Государственном управлении дорожной полиции города Баку Джейхун Фаталиев был отстранен от занимаемой должности за дорожно-транспортное происшествие, которое он совершил на служебном автомобиле.

Отец Дж.Фаталиева Гаджи Фаталиев связал увольнение сына с другими причинами.