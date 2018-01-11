Ганира Пашаева прокомментировала «Год АДР»

2018-01-11 11:54 | www.oxu.az | 6

Объявление президентом Ильхамом Алиевым 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики» высоко оценивается не только гражданами нашей страны, но и членами семей основателей республики, живущими за рубежом.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева.

Депутат сказала, что многим из них уже известно об этом.

«Сегодня мы поговорили по телефону с потомками некоторых основателей республики. Они не только высоко оценили этот шаг президента, но и выразили горячее желание участвовать в этих мероприятиях. Верю, что при проведении мероприятий этот вопрос обязательно будет учтен, и потомки основателей республики обязательно примут участие в этих важных мероприятиях.

Это решение и проведенные мероприятия внесут свой весомый вклад в дело пропаганды основавшего первую парламентскую республику на мусульманском Востоке Азербайджана. Еще раз спасибо нашему президенту. Да покоятся с миром отцы-основатели Республики!»

Кямиль Гамзаоглы

