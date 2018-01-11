Президент Узбекистана: В Вооруженных силах страны выявлен ряд системных проблем

2018-01-11 11:36 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Вопросы укрепления обороноспособности Узбекистана, готовности Вооруженных сил страны оперативно реагировать на внешние угрозы были рассмотрены на вчерашнем заседании Совета безопасности, состоявшегося в Ташкенте под председательством Президента Шавката Мирзиёева.

«В течение года я анализировал состояние боеготовности Вооруженных сил Узбекистана, наблюдал за учениями, посещал подразделения министерства обороны и пограничных войск, беседовал с военнослужащими, заслушивал отчеты должностных лиц. В итоге был выявлен целый ряд накопившихся за долгие годы серьезных системных проблем — начиная от кадровых вопросов, оснащения войск, социальной защиты военнослужащих и до организации военно-патриотического воспитания молодежи и военнослужащих», - отметил глава государства.

По словам президента, по многим первоочередным проблемам в минувшем году были приняты конкретные решения, но эта работа носила не системный, а фрагментарный характер. Осознавая это, в том числе глубину имеющихся проблем в такой важной сфере, как безопасность и обороноспособность страны, была принята Оборонная доктрина, отражающая основные направления и современные подходы в вопросах военного строительства и развития Вооруженных сил.

Но положения Оборонной доктрины не должны остаться на бумаге, необходимо обеспечить их практическое воплощение в жизнь, добавил Ш. Мирзиеёв. Для этого нужно установить постоянный парламентский контроль, депутаты и сенаторы должны уделять больше внимания вопросам военного строительства, усилить свою деятельность в этом направлении. На заседаниях обеих палат Олий Мажлиса следовало бы два раза в квартал обсуждать положение дел в этой сфере.

На заседании Совета безопасности было также отмечено, что с учетом геостратегического расположения Узбекистана были кардинально пересмотрены задачи военных округов. В частности, полностью обновлена структура всех соединений и частей министерства обороны, удалось сломать систему, которая не позволяла подразделениям полноценно заниматься боевой подготовкой, укреплять профессиональные навыки военнослужащих, быть готовыми к выполнению задач по предназначению.