Имущество двух ликвидированных в Азербайджане банков выставлено на аукцион

2018-01-11 11:38 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) 13 февраля проведет очередной аукцион по сдаче в аренду имущества двух ликвидированных банков, говорится в четверг в информации на сайте ADIF.
На аукцион будут выставлены два нежилых помещения, принадлежащие Texnikabank, и одно - находящееся на балансе United Credit Bank.
Стартовая ежемесячная стоимость аренды нежилых помещений Texnikabank составляет 1250 и 1650 манатов, а офиса, находящегося на балансе United Credit Bank и расположенного в Масаллы - 4550 манатов.
Подробнее с правилами аукциона и лотами можно ознакомиться по ссылкам: