Имущество двух ликвидированных в Азербайджане банков выставлено на аукцион

2018-01-11 11:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) 13 февраля проведет очередной аукцион по сдаче в аренду имущества двух ликвидированных банков, говорится в четверг в информации на сайте ADIF.

На аукцион будут выставлены два нежилых помещения, принадлежащие Texnikabank, и одно - находящееся на балансе United Credit Bank.

Стартовая ежемесячная стоимость аренды нежилых помещений Texnikabank составляет 1250 и 1650 манатов, а офиса, находящегося на балансе United Credit Bank и расположенного в Масаллы - 4550 манатов.

Подробнее с правилами аукциона и лотами можно ознакомиться по ссылкам:

http://adif.az/doc/qapi3.pdf

http://adif.az/doc/qapi4.pdf