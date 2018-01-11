В Китае скоро начнется третий набор космонавтов (ФОТО)

2018-01-11 11:42 | www.trend.az | 6

“На протяжении 20 лет с момента формирования батальона космонавтов НОАК уже состоялось два набора пилотов космического корабля. Работа по третьему набору космонавтов начнется уже в этом году. Для строительства и эксплуатации космической станции в будущем заявки в отряд космонавтов в этот раз могут подавать не только военнослужащие воздушных сил, но и инженеры и эксперты по вопросам нагрузки”, - об этом сообщил замдиректора Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая Ян Ливэй корреспонденту Центрального телевидения Китая 4 января в пекинском космическом городке.

Как заметил Ян Ливэй, претенденты на пост космонавтов-инженеров должны иметь образование не ниже аспирантуры, а эксперты по вопросам нагрузки в свою очередь должны иметь степень доктора с полным учебным днем. Кроме того, все посты требуют опыт работы в 3-5 лет.

4 января в пекинском космическом городке состоялась торжественная церемония, посвященная 20-летнему юбилею батальона космонавтов НОАК. На церемонии 11 побывавших в космосе китайских космонавтов еще раз зачитали текст присяги при их вступлении в батальон.