США предостерегают своих граждан от посещения Карабаха

2018-01-11 12:12 | www.oxu.az | 6

Госдеп США опубликовал программу рекомендаций для американских туристов в целях безопасности своих граждан.

Как передает Oxu.Az, в программе Госдеп рекомендует своим гражданам быть внимательными при визитах в Азербайджан в связи с террористической угрозой.

В качестве основного риска указан Нагорный Карабах. Департамент советует американцам воздержаться от визитов в этот регион.

«Частые обстрелы и применение артиллерийских систем, а также мин может стать причиной увечья или гибели. Поэтому американцы должны остерегаться дорог вблизи линии соприкосновения», - говорится в программе.

Л.А.

