Могут ли снизить продолжительность уроков в школах?

2018-01-11 12:20 | www.oxu.az | 6

В Турции недавно начались реформы в сфере образования. Один из самых спорных моментов – предложение сократить длительность уроков в лицее с 40 минут (в Азербайджане 45 минут) до 20-25 минут.

С таким предложением выступил министр образования Турции Исмет Йылмаз. По мнению министра, данный шаг – требование времени.

А возможно ли в Азербайджане сократить продолжительность урока? Как такая реформа скажется на успеваемости – положительно или отрицательно?

Как заявила Oxu.Az член комиссии Милли Меджлиса по вопросам науки и образования, депутат Сона Алиева, в разных странах разная продолжительность уроков.

По ее словам, учебная программа в каждой стране адаптируется к международному опыту с учетом национальных и ментальных особенностей живущих там народов и таким образом определяются требования для организации обучения.

«В Азербайджане в ближайшее время не планируется снижать продолжительность школьных уроков. И вообще, до завершения учебного года было бы неправильно вводить это новшество», - подчеркнула С.Алиева.

Кямиль Гамзаоглы

