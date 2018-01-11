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Нацвалюта Казахстана продолжает укрепляться

2018-01-11 11:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты Казахстан в среднесрочной перспективе, складываются благоприятно. За 2017 год тенге по отношению к доллару США укрепился в номинальном выражении на 0,3 процента.

Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, на заседании правительства в четверг.

Акишев сказал, что за 11 месяцев 2017 года индекс реального эффективного обменного курса практически не изменился.

"Тенге в реальном выражении укрепился к доллару США на 4,6 процента, к юаню - на 0,8 процента, а к евро и рублю показал ослабление на 5 процентов и 0,8 процента соответственно. Индекс реального эффективного обменного курса к базовому уровню конкурентоспособности декабря 2013 года снизился на 21 процента, что свидетельствует о сохранении курсовой конкурентоспособности казахстанских товаров", - отметил Акишев.

По словам председателя Национального банка, согласно предварительным данным, золотовалютные резервы Национального банка на конец 2017 года составили 31,1 миллиарда долларов США. Рост за год составил 4,7 процента.

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