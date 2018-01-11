МИД Азербайджана: Франция как сопредседатель МГ ОБСЕ должна пресечь въезд представителей незаконного режима с диппаспортами Армении

2018-01-11 11:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ должна предпринять необходимые меры для пресечения въезда на территорию страны представителей незаконного режима с дипломатическими паспортами Армении, что нарушает правила Шенгенской визы. Об этом сказал в четверг Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя мероприятия, проведенные во Франции.

Гаджиев напомнил, что второго июля 2015 года французское правительство на уровне МИД и МВД страны направило местным префектурам и верховным комиссарам циркуляр.