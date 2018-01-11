Германия продолжит добиваться выполнения соглашения с Ираном по атому

2018-01-11 11:53 | www.trend.az | 6

Германия указывает на важность достигнутого в Вене соглашения по иранской ядерной программе и намерена добиваться его выполнения. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль перед запланированной встречей с коллегами из Ирана, Франции и Великобритании в Брюсселе, передает ТАСС.

"Венские договоренности по атому не только сдержали кризис на Среднем Востоке, это соглашение считается одним из ключевых элементов глобальной архитектуры нераспространения [атомного оружия]. Для Европы, которая является соседом этого региона, оно является центральным элементом безопасности. Именно поэтому мы совместно с нашими партнерами будем работать в том направлении, чтобы поддерживать и реализовывать его [соглашение]. В этом мы чрезвычайно заинтересованы", - приводит его слова пресс-служба МИД ФРГ.