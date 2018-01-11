Гала-вечер фильма "Нет такого разговора" в Баку: зимний вечер в шатре с рок-группой (ФОТО)

2018-01-11 12:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azərbaycan прошел гала-вечер художественного фильма "Yoxdu belə söhbət" (Нет такого разговора), сообщает Trend Life.

Перед показом фильма для гостей была представлена концертная программа с участием рок-группы "Dədə-Baba" в специальном шатре, который был открыт перед кинотеатром. Среди гостей было много молодежи, актеров, медийных лиц, которым не помешал зимний холод посетить премьеру.

Фильм "Yoxdu belə söhbət" снят в жанре мелодрамы и повествует об одной азербайджанской журналистке из Москвы. Приехав в Баку, она застревает в одном из торговых центров. Здесь ее обнаруживает охранник. Случайная встреча двух молодых людей заставила их пересмотреть свои взгляды на жизнь и любовь…

Картина снята талантливым молодым режиссером Руфатом Гасановым, выпускником Бэйтс колледж в Льюистоне (США) и Высших курсов сценаристов и режиссёров (мастерская Владимира Фокина). Работал на нью-йоркском интернет-телеканале Vbs.tv и российском телеканале "Дождь". В 2010 году снятый им документальный фильм "O, Sortie!", был удостоен специального приза Международной летней киношколы ВГИК. В 2013 году дебютный полнометражный художественный фильм Руфата Гасанова «Хамелеон», снятый в соавторстве с Эльвином Адыгозелом, вошёл в конкурсную программу Локарнского международного фестиваля. Второй фильм Руфата Гасанова «На север» в том же году вошел в число 18 полнометражных игровых проектов международного Московском форума копродукции. Живет в Вильнюсе и Москве, также считается одним из лучших монтажеров России.