Имущество Texnikabank и United Credit Bank выставлено на аукцион

2018-01-11 11:52 | www.apa.az | 6

Азербайджанский фонд страхования вкладов 13 февраля проведет очередной аукцион по сдаче в аренду имущества двух ликвидированных банков.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, на аукцион будут выставлены два нежилых помещения, принадлежащие Texnikabank, и одно - находящееся на балансе United Credit Bank. Стартовая ежемесячная стоимость аренды нежилых помещений Texnikabank составляет 1250 и 1650 манатов, а офиса, находящегося на балансе United Credit Bank - 4550 манатов.