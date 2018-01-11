Линия тектонического разлома в Ени Гюнешли расширилась

2018-01-11 12:38 | www.apa.az | 6

«Наблюдается расширение подземных трещин и линии тектонического разлома, проходящих в живом массиве «Döngə 1» и «Döngə 2» поселка Ени Гюнешли.

Об этом АПА сообщили руководитель экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

По словам начальника отряда, этому послужили техногенные и аварийные факторы: «В поселке Ени Гюнешли, через «Döngə 1» и «Döngə 2» на Гюнешлинском плоскогорье проходит линия тектонического разлома. Она протягивается с верхней части Зыхского шоссе в направлении Гум адасы. В настоящее время наблюдается расширение трещин в слоях земли. И это отрицательно влияет на инфраструктуру дороги, близлежащие строения».

Р.Гасанов отметил, что из-за влияния дождей прогнозируется динамика активизации этого процесса.