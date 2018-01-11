Амашов: «Год АДР» – призыв к единству и солидарности

2018-01-11 12:27 | www.oxu.az | 6

Азербайджанская Демократическая Республика – это торжество азербайджанского бытия, символ вечности, объединяющий нашу историю с сегодняшним днем и прокладывающий мост в будущее.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов.

Он отметил, что распоряжение президента Ильхама Алиева об объявлении 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики» - наглядный пример почтения к этой ценности, важный показатель духа приверженности к традициям азербайджанской государственности.

«Это распоряжение – призыв к единству, целостности и солидарности. Пусть Год Республики будет удачным для нашего народа и государства. Да здравствует наше государство и народ под руководством президента Ильхама Алиева!», - добавил депутат.

Кямиль Гамзаоглы

