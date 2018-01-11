Туркменистан должен открыть доступ зарубежным компаниям для членства в консорциуме ТАПИ - эксперт

2018-01-11 12:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) окажет позитивное влияние на интеграцию инфраструктуры в Южной и Центральной Азии, так как это может укрепить энергетическую безопасность, как поставщика, так и покупателей.

Об этом Azernews сказал эксперт по Центральной Азии Университета Глазго Лука Анчеши.

“Значимость трубопровода для региона также связана с потенциальной стабилизацией ситуации в Афганистане и его экономики”, - сказал эксперт.

По мнению эксперта, несмотря на его региональную значимость, проект остается неосуществимым в большей степени из-за финансовых ограничений, нежели проблем безопасности, связанных с его афганским участком.

Анчеши верит, что реализация проекта, скорее всего не будет продвигаться, пока Туркменистан не откроет консорциум для зарубежных компаний, предоставив им доли в оншорных газовых месторождениях.