Инвестиции стран ЕАЭС в экономику Казахстана увеличились

2018-01-11 12:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Казахстан за первые девять месяцев 2017 года привлек более 15 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Как проинформировал на заседании правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов, этот показатель на 5,3 процента превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

«Прямые иностранные инвестиции из стран Евразийского экономического союза возросли на 40,8 процента - до 935,1 миллиона долларов, или на 5,9 процента от общего объема. Это показатель того, что мы создаем комфортные условия для бизнеса в масштабах всего ЕАЭС», - отметил министр.