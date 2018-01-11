Съемочная группа «Dünya TV» попала в аварию в Гаджигабуле

2018-01-11 12:44 | www.apa.az | 6

Съемочная группа «Dünya TV» попала в аварию.

Как сообщает АПА, ДТП было зарегистрировано на территории Гаджигабульского района, недалеко от поста «Навои».

Автомобиль марки «Mercedes», в котором находилась съемочная группа передачи «Ləziz Səyahət», съехал с дороги и врезался в ограду. В результате никто не пострадал, но автомобиль был поврежден.

Ведущий передачи Акшин Казымоглу подтвердил АПА факт: «Мы попали в легкую аварию. Слава Аллаху, все хорошо, никто не пострадал».