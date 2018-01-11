Начинается громкий процесс над Анаром Аллахверановым

2018-01-11 12:44 | www.oxu.az | 5

Предварительные слушания дела об убийстве в Хабаровске чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева назначены на 15 января.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Хабаровского краевого суда.

«Предварительные слушания дела назначены на 15 января. Они пройдут в закрытом режиме. На этом заседании определят дату первого судебного заседания, а также то, будет ли процесс открытым или закрытым», - сказал собеседник агентства.

Напомним, 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. По версии следствия, обвиняемый нанес жертве множество ударов руками и ногами в область головы и тела. От полученных травм Драчев скончался в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Обвиняемый Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия.