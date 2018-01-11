МИД Азербайджана: Франция как сопредседатель МГ ОБСЕ должна пресечь въезд представителей незаконного режима с диппаспортами Армении (версия 2)

2018-01-11 12:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ должна предпринять необходимые меры для пресечения въезда на территорию страны представителей незаконного режима с дипломатическими паспортами Армении в нарушение Шенгенских визовых правил. Об этом сказал в четверг Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя проведение в ряде французских городов мероприятий, связанных с незаконным режимом.

Гаджиев напомнил, что второго июля 2015 года французское правительство на уровне МИД и МВД страны направило местным префектурам и верховным комиссарам циркуляр. «В этом циркуляре местным структурам самоуправления было сделано предупреждение касательно ограничения полномочий в сфере международного сотрудничества, и местным органам было запрещено подписывать, в противовес политике центральной власти и международным обязательствам Франции, документы по международному сотрудничеству с непризнанными французским правительством режимами, в том числе с незаконным режимом Нагорного Карабаха», - сказал он.

Глава пресс-службы МИД подчеркнул, что налаживание связей того или иного французского городка или поселка с незаконным режимом, созданным на оккупированных азербайджанских территориях, не что иное, как самообман. "Практика показывает, что главы таких городков и поселков занимаются подобной самодеятельностью для того, чтобы заручиться на местных выборах поддержкой местной армянской общины. С этой целью они, выходя за рамки нравственно-этических норм, пытаются закрыть глаза на то, что этот незаконный режим - результат оккупации, агрессии и кровавой этнической чистки. Армянские лоббистские организации, вместо того, чтобы внести вклад в достижение устойчивого мира в регионе и решение конфликта путем переговоров и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, одним из которых является Франция, занимаются обманом и присвоением средств представителей армянской диаспоры», - сказал Хикмет Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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