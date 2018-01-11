Зарегистрированная безработица в Беларуси снизилась до 0,5%

2018-01-11 12:35 | www.trend.az | 5

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2018 года составил 0,5% и снизился по сравнению с 1 января прошлого года на 0,3 процентного пункта. Итоговые данные за год корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.



В Брестской, Витебской и Гомельской областях уровень зарегистрированной безработицы самый высокий - 0,7%, в Гродненской и Могилевской он составил 0,6%, в Минской области - 0,5%, а в самой столице - 0,2%.



На учете в качестве безработных на 1 января состояло 22,9 тыс. человек, что на 35,3% меньше, чем год назад (35,3 тыс. человек). Выросло и количество заявленных нанимателями свободных рабочих мест - с 36 тыс. до 53,9 тыс. - на 49,6% больше. При этом спрос по рабочим профессиям составил 57,6% от общего числа вакансий против 48,5% на 1 января 2017 года.



Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 января остановился на отметке 0,4 безработных на одну вакансию (против 1 год назад). При этом в Витебской области данный показатель составил 0,8 безработных на вакансию; Брестской - 0,7; Гомельской - 0,5; Минской и Могилевской - 0,4; Гродненской - 0,3; в Минске - 0,2.



В 2017 году за содействием в трудоустройстве обратилось 242,5 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 156,9 тыс. человек. Реализация подпрограммы "Содействие занятости населения" Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы дала ощутимый эффект. На созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 173,1 тыс. человек (71,4% обратившихся за содействием в трудоустройстве), из них 111,4 тыс. безработных. Еще 10,4 тыс. человек направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда. В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 50,8 тыс. человек. Переселено 136 семей безработных на новое место жительства и работы. Общий уровень трудоустройства безработных составил 58% от числа нуждающихся.

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