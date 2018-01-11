На территории Азербайджана осадков не ожидается, местами будут туман и изморось

2018-01-11 12:57 | www.apa.az | 5

12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будут слабый туман и изморось. Подует умеренный юго-западный ветер, который днем сменится на северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 5-9°, в Баку ночью 1-3°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако ночью и утром в отдельных местах будут дожди, в горных районах возможен снег. Кое-где будет туман. Подует временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-11°, в горах ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.