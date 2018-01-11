Документ об исполнении Азербайджаном решений международных организаций будет вновь обсужден в Милли Меджлисе

2018-01-11 13:00 | www.apa.az | 6

Законопроект, предусматривающий механизм исполнения азербайджанской стороной решений межгосударственного органа, будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе во время весенней сессии этого года.

Как сообщает АПА, проект конституционного закона о возможности исполнения Азербайджанской Республикой решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека включен в рабочий план летней сессии ММ 2018 года.

В проекте отражен вопрос рассмотрения возможности исполнения Азербайджанской Республикой решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека.

Азербайджан является членом структур о защите прав человека и свобод в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ЕСПЧ и других международных организаций.



Отметим, впервые законопроект был вынесен на обсуждение и одобрен на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству 17 марта 2016 года. Несмотря на это, было отмечено, что согласно законодательству, законопроект может быть рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса, если за это проголосуют 63 депутата.

С той даты обсуждение законопроекта было отложено.