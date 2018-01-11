Самые безопасные автомобили 2017 года – ВИДЕО

2018-01-11 13:00 | www.oxu.az | 6

Европейская организация по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) назвала самые безопасные автомобили 2017 года, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Самым безопасным представительским авто был признан Volkswagen Arteon, общая безопасность которого оценивается более чем в 90%.

Победу в категории «большие кроссоверы» одержал Volvo XC60, а в номинации «Самый безопасный компактный кроссовер» призовое место занял Volkswagen T-Roc.

Также экспертами была отмечена безопасность компактных автомобилей Volkswagen Polo и Opel Crossland X, занявших первые места в своих классах.