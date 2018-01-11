Россия поставит Казахстану вертолет Ми-171А2

2018-01-11 13:08 | www.trend.az | 6

"Вертолеты России" поставит Казахстану один вертолет Ми-171А2, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга, передает РИА Новости.

Ранее гендиректор "Вертолетов России" заявлял, что первый контракт на поставку этих машин заключен с Индией. С Казахстаном был подписан меморандум о сотрудничестве. Сообщалось о готовности поставлять, в том числе, и Ми-171А2.

"В конце 2017 года заключены контракты на поставку двух Ми-171А2 в интересах компаний из Индии и Казахстана. Еще две машины весной 2018 года планируется передать "UTair – Вертолетные услуги" (подразделение авиакомпании UTair) для опытной эксплуатации", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, для проверки противообледенительных систем вертолета две машины будут тестироваться в Якутии при температуре —50 … —45 ° C. Всего планируется выполнить порядка 20 вылетов.