Аэропорт имени Ататюрка переориентируют на прием самолетов глав государств – министр

2018-01-11 13:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С вводом в эксплуатацию третьего аэропорта в Стамбуле, аэропорт имени Ататюрка продолжит функционировать, однако, будет обслуживать лишь прибывающие в Турцию самолеты глав государств. Об этом сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам министра, в аэропорту имени Ататюрка также будет функционировать выставочный центр.

Затронув вопрос реализации проекта третьего аэропорта в Стамбуле, Арслан отметил, что в настоящее время строительные работы здесь завершились на 78 процентов.

«В третьем аэропорту Стамбула завершилось строительство терминалов и завешено тестирование всех систем», - сказал министр.

Арслан отметил, что в третьем аэропорту в Стамбуле также будут созданы две экстренные взлетно-посадочные полосы.

Отметим, что в конце февраля 2018 года в третьем аэропорту Стамбула начнутся тестовые полеты.

В тестировании инфраструктуры аэропорта примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.

В феврале завершится строительство автостоянки в аэропорту, которая сможет принимать 30 тысяч автомобилей.

Отметим, что третий аэропорт строится в районе озера Теркос в северной части Стамбула. Первоначально он будет обслуживать 90 миллионов пассажиров в год.

В настоящее время из Турции осуществляются полеты в 282 направлениях. С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится до 350. Аэропорт сможет обслуживать ежегодно около 200 миллионов пассажиров.

В настоящее время ведется строительство первой взлетно-посадочной полосы, протяженность которой составит 3,7 километра, а ширина - 60 метров.