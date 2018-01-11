Аэропорт имени Ататюрка переориентируют на прием самолетов глав государств – министр

2018-01-11 13:08 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - С вводом в эксплуатацию третьего аэропорта в Стамбуле, аэропорт имени Ататюрка продолжит функционировать, однако, будет обслуживать лишь прибывающие в Турцию самолеты глав государств. Об этом сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, сообщают в четверг турецкие СМИ.
По словам министра, в аэропорту имени Ататюрка также будет функционировать выставочный центр.
Затронув вопрос реализации проекта третьего аэропорта в Стамбуле, Арслан отметил, что в настоящее время строительные работы здесь завершились на 78 процентов.
«В третьем аэропорту Стамбула завершилось строительство терминалов и завешено тестирование всех систем», - сказал министр.
Арслан отметил, что в третьем аэропорту в Стамбуле также будут созданы две экстренные взлетно-посадочные полосы.
Отметим, что в конце февраля 2018 года в третьем аэропорту Стамбула начнутся тестовые полеты.
В тестировании инфраструктуры аэропорта примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.
В феврале завершится строительство автостоянки в аэропорту, которая сможет принимать 30 тысяч автомобилей.
Отметим, что третий аэропорт строится в районе озера Теркос в северной части Стамбула. Первоначально он будет обслуживать 90 миллионов пассажиров в год.
В настоящее время из Турции осуществляются полеты в 282 направлениях. С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится до 350. Аэропорт сможет обслуживать ежегодно около 200 миллионов пассажиров.
В настоящее время ведется строительство первой взлетно-посадочной полосы, протяженность которой составит 3,7 километра, а ширина - 60 метров.