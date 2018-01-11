Завтра будет туманно

2018-01-11 13:08 | www.oxu.az | 5

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будут слабый туман и изморось. Подует умеренный юго-западный ветер, который днем сменится на северо-западный.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 5-9°, в Баку ночью 1-3°, днем 6-8° тепла.



Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба.



Относительная влажность составит 70-80%.



В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако ночью и утром в отдельных местах будут дожди, в горных районах возможен снег. Кое-где будет туман. Будет дуть переменчивый западный ветер.



Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-11°, в горах ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.