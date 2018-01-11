Принадлежащая банку вилла выставлена на аукцион

2018-01-11 13:11 | www.oxu.az | 7

Фонд страхования вкладов посредством Товарной-сырьевой биржи выставляет на аукцион имущество ряда банков, находящихся в процессе ликвидации.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на фонд, 16 января будут выставлены на аукцион дин автомобиль Daewoo Nexia, шесть Mitsubishi Lancer, шесть Toyota Corolla , одна Toyota Avalon, три Hyundai Accent, один Fiat Doblo Cargo и один Mersedes-815, два банкомата и один эмбоссер, находящиеся на балансе ЗАО Bank Standart.

Кроме того, на торгах будут проданы автомобили Ford Focus, Mitsubishi Pajero и два эмбоссера, принадлежащие ликвидируемому ОАО Atrabank.

Помимо этого, на аукцион выставляется нежилой участок на балансе ОАО Kredobank и дачный дом, принадлежащий ОАО Texnikabank.

Отметим, что стоимость нежилого участка на балансе ОАО «Kredobank» составляет 250.150,00 манатов, дачного дома - 150.150,00 манатов.

Л.А.

