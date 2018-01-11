Актеры российского сериала "Кухня" устроят в Баку шикарный веселый банкет (ВИДЕО)

2018-01-11 13:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Актёры популярного российского сериала "Кухня" приедут в Баку со спектаклем "Кухня на выезде". Премьера будет представлена 5 и 6 апреля на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, сообщили Trend Life организаторы. В видеообращении творческий коллектив приглашает всех на премьеру веселой комедии, которая поставлена на основе сериала "Кухня".

Сюжет спектакля: Героям придётся устроить шикарный банкет в загородном доме в очень сжатые сроки. «Все мы чего-нибудь хотим… или не хотим. Не хотим вставать рано утром на работу, но хотим, чтобы повысили зарплату. Хотим ездить на хорошей машине, но не хотим стоять в пробках. Хотим, чтобы малыш дал нам хоть чуточку поспать, но не хотим, чтобы дети так быстро вырастали. И все мы хотим настолько много и сразу, что никто не хочет хотя бы раз в жизни как следует задуматься: а чего бы мне хотелось на самом деле…» Чего же хотят герои сериала, зрители и выяснят на спектакле. Им предстоит показать, как с персонажей срываются маски и открываются их настоящие лица, как герои справляются с непростыми ситуациями. Какие маски, какие лица и какие именно ситуации? Об этом узнают только зрители…

Авторы – Борис Комаров, Андрей Вальц, режиссер-постановщик – Иван Миневцев. В ролях - Никита Тарасов, Ольга Кузьмина, Мария Горбань, Михаил Башкатов, Михаил Тарабукин и Валерия Федорович.

Цена билетов от 20 до 150 манат. Билеты на спектакль, не выходя из дома или работы, можно будет приобрести на сайте https://iticket.az/events/kuxnya-na-viyezde. Для бесплатной доставки: (077) 600 00 60. Для заказа билетов и справок: (050)3549054.