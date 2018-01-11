Министр экономики Турции призвал воздержаться от использования криптовалют

2018-01-11 13:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи призывает граждан страны воздержаться от использовании криптовалют, говорится в сообщении минэкономики Турции, распространенном в четверг.

По его словам, есть множество причин, которые обусловливают необходимость воздержаться от использования криптовалют.

«Криптовалюты ничем не обеспечены и не имеют экономической основы, что создает риски в их использовании», - сказал Зейбкекчи.

Отметим, что ранее турецкие СМИ сообщали, что Стамбульская биржа может выпустить собственную криптовалюту под названием BISTcoin.

Ранее заместитель председателя Партии национального движения (MHP) Турции Ахмет Кенан Танрыкулу призвал власти страны создать криптовалютную биржу для осуществления торговли биткойнами.

Танрыкулу считает, что создание криптобиржи отвечает интересам Турции, которая намерена развивать свою экономику. Он отметил, что в Турции уже существует ряд компаний и отелей, где можно проводить финансовые операции с криптовалютами.