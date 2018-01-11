В России судят киллера-азербайджанца

2018-01-11 13:17 | www.oxu.az | 6

В Ульяновской области России начинается суд над женщиной, заказавшей убийство собственного мужа, и киллером-азербайджанцем, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Екатеринбург в эфире».

«8 октября 2014 года в Димитровграде на Свирской нашли труп мужчины – его убил киллер из Азербайджана, которого наняла супруга жертвы. Она заплатила ему 500 тысяч рублей, дело направлено в суд», - пишет издание.

Согласно информации, злоумышленник совершил преступление, использовав обрез ружья. После совершения убийства киллер был задержан. Женщине, заказавшей убийство, предстоит отвечать перед законом по нескольким статьям, заявили в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области.