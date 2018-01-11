ЭКСПО 2017 - оказало поддержку малому и среднему бизнесу в Казахстане

2018-01-11 13:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ЭКСПО 2017 простимулировало рост в ряде сегментов малого и среднего бизнеса (МСБ) Казахстана. Согласно информации агентства «Казинформ», об этом в четверг на заседании правительства Казахстана сказал министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

«Широкомасштабное проведение выставки ЭКСПО привлекло значительное количество туристов, которые увеличили спрос на внутреннем рынке, расширяя возможности МСБ в сегментах ритейла, ресторанного и гостиничного бизнеса и в целом в сфере услуг», - сказал Сулейменов на заседании правительства. По словам министра, уровень транспортных услуг вырос на 4,8 процента, услуг по проживанию и питанию - на 4,2 процента, связи - на 3,3 процента, торговли - на 3,2 процента, а также операции с недвижимым имуществом - на 2,4 процента.

Выставку ЭКСПО-2017, состоявшуюся с 10 июня по 10 сентября, посетило 4 миллиона человек.