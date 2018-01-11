МИД Азербайджана выразил резкий протест США

2018-01-11 13:28 | www.oxu.az | 6

Азербайджан категорически осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях.

Как передает Oxu.Az, об этом глава пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя включение Госдепом США Азербайджана в список стран с террористической угрозой.

По словам Х.Гаджиева, в последний годы турпоток в Азербайджан вырос на 24 процента, в нашу страну прибыло свыше 2,7 миллиона иностранцев, Азербайджан принял такие мероприятия, как Первые Европейские игры, IV Исламские игры солидарности, гонки Формулы-1, форумы межкультурного и межрелигиозного диалога, другие высокоуровневые политические, экономические, спортивные и культурные мероприятия, в том числе встречи начальников генштабов США и России, глав военного комитета НАТО с начальником генштаба России, поэтому подобное заявление Госдепа США вызывает удивление.

Официальный представитель МИД заявил, что проведение в Азербайджане столь крупных мероприятий, помимо всего прочего, связано с тем, что в Азербайджане царит стабильность, безопасность и общественное спокойствие: «За исключением территорий Азербайджана, оккупированных Арменией, правительство нашей страны полностью контролирует безопасность и оперативную обстановку в стране. Оккупация Арменией территорий Азербайджана остается основной угрозой мира и безопасности в регионе».