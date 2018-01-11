МИД Азербайджана прокомментировал недавнее заявление Госдепа США

2018-01-11 13:36 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана прокомментировал включение Азербайджана Госдепартаментом США в категорию стран с риском террора.

Азербайджан резко осуждает все формы и проявления терроризма, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД страны.

"Очень удивляет, что США включили Азербайджан в категорию стран с риском террора, тогда как в последние годы приток туристов в страну вырос на 24 процента, численность приехавших в страну иностранных граждан превысила 2,7 миллиона человек, и страна провела первые Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, гонки Формулы 1, мероприятия межкультурного и межрелигиозного диалога и другие престижные мероприятия политического, экономического, спортивного и культурного характера высокого уровня", - говорится в сообщении МИД.

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