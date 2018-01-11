Четыре года без Вугара Гашимова

2018-01-11 13:40 | www.oxu.az | 6

Сегодня 4-я годовщина со дня смерти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как передает Oxu.Az, Вугар Гашимов родился 24 июля 1986 года в Баку.

Он становился чемпионом Азербайджана три раза: в 1995, 1996 и 1998 годах.

Гашимов был серебряным призёром на молодёжном чемпионате Европы 4 раза между 1996 и 2000 годах. Победил в группе до 16 лет на Кубке Каспарова в 1999 году.

Четырежды выступал за команду Азербайджана на шахматных олимпиадах (2002, 2004, 2006, 2008), а также входил в состав сборной Азербайджана, которая 7-9 мая 2009 года сыграла против сборной мира в Баку, в рамках Кубка Президента Азербайджана Гейдара Алиева.

В 2007 году завоевал бронзу в командном чемпионате Европы по шахматам, а в 2009 стал чемпионом Европы со сборной Азербайджана (именно Вугар принёс своей команде решающее очко в последнем туре). Вице-чемпион Европы 2011 года в составе сборной, и победитель турнира Reggıo Emılıa 2010-2011.

Вугар Гашимов уже завершал курс лечения в Германии, и с 2014 года ожидалось его участие в соревнованиях. Однако шахматист, у которогобыла злокачественная опухоль мозга, неожиданно скончался 11 января 2014 года.