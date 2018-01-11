В Узбекистане ожидается повышение цен на газ и электроэнергию

2018-01-11 13:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С 1 апреля ожидается повышение цены на природный газ для населения на 10 процентов и электроэнергии на 12 процентов, сообщил первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев на заседании Международного пресс-клуба в четверг.

По словам первого замминистра, это предусмотрено государственным бюджетом на 2018 год сообразно показателям инфляции. Вместе с тем, подчеркнул Мирзаев, в течение года ожидается «адекватное повышение заработной платы и пособий».

Центробанк Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5 - 13,5 процента.

Ранее Мирзаев сообщал, что с 2018 года в Узбекистане темпы роста заработной платы будут не ниже уровня инфляции.

Средний размер ежемесячной заработной платы в Узбекистане за период с января по сентябрь 2017 составил 1,346 миллиона сумов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,2 процента.