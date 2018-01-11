Рики Мартин и его любовник-армянин поженились – ФОТО

2018-01-11 13:51 | www.oxu.az | 6

Всемирно известный певец Рики Мартин подтвердил информацию о свадьбе со своим возлюбленным – художником Джваном Йосефом, имеющим армянские корни, передает Oxu.Az.

«Теперь я муж. Мы закатим грандиозную вечеринку через пару месяцев, я непременно сообщу вам об этом. Мы обменялись клятвами и подписали все необходимые бумаги, в том числе и брачный договор», - рассказал артист.

Напомним, что об отношениях Рики Мартина и Джвана Йосефа стало известно больше двух лет назад. А осенью 2016 года пара объявила о помолвке. Как рассказал певец, сначала он влюбился в работы Йосефа (Джван — художник), а потом уже и в их автора.