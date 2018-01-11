МИД Азербайджана прокомментировал недавнее заявление Госдепа США (версия 2)

2018-01-11 13:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана прокомментировал включение Азербайджана Госдепартаментом США в категорию стран с риском террора.

Азербайджан резко осуждает все формы и проявления терроризма, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД страны.

"Очень удивляет, что США включили Азербайджан в эту категорию, тогда как в последние годы приток туристов в страну вырос на 24 процента, численность приехавших в Азербайджан иностранных граждан превысила 2,7 миллиона человек, страна провела первые Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, гонки "Формулы 1", мероприятия по межкультурному и межрелигиозному диалогу, другие престижные мероприятия политического, экономического, спортивного и культурного характера высокого уровня", - говорится в сообщении МИД.

МИД отмечает, что, помимо этих мероприятий, в Азербайджане прошли встречи начальников Генштабов США и России, главы военного комитета НАТО и начальника Генштаба России.

В сообщении также подчеркивается, что, наряду с другими факторами, проведение Азербайджаном столь престижных мероприятий связано с обеспечением на высоком уровне в стране стабильности, безопасности и общественного порядка. «Правительство Азербайджана полностью контролирует ситуацию с безопасностью и оперативную ситуацию в стране, исключая азербайджанские территории, оккупированные армянскими вооруженными силами. Продолжение оккупации со стороны Армении азербайджанских территорий продолжает оставаться главной угрозой для мира и безопасности в регионе», - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что Госдеп США подготовил рекомендации для информирования американских туристов о рисках безопасности во время поездок в зарубежные страны. Азербайджан включен во вторую категорию стран с риском для американских туристов, то есть в список стран, во время посещения которых необходимо быть предельно осторожными.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.