Азербайджанская молодежь зажигает в Сочи - исторический визит (ФОТО)

2018-01-11 14:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В самом разгаре XXIX Международный Сочинский Фестиваль КВН "КиВиН-2018" с участием около 500 команд из России, Беларуси, Казахстана, Украины и других стран. В этом году Азербайджанский Клуб веселых и находчивых при поддержке Министерства молодежи и спорта направил на фестиваль самую многочисленную делегацию за всю историю, сообщили Trend Life в пресс-службе клуба.

Азербайджан представляют – четвертьфиналист сезона Высшей лиги-2017 и обладатель малого КиВиНа, победитель "Кубка Каспия КВН- 2017" команда "Сборная Баку", молодые таланты "На радость вСемь", в состав которой вошли лучшие актеры команд Азербайджанской Лиги КВН, чемпионы АзЛиги КВН -2017 "Бангаранг", двукратные чемпионы АзЛиги КВН "АзНефть" Государственного университета нефти и промышленности.

Все три молодые команды приняли участие в конкурсе "Разминка", но главным самым главным достижением стал тот факт, что команды "На радость вСемь" и "АзНефть" успешно дебютировали на международной сцене КиВиН.

Руководитель делегации, директор Азербайджанской Лиги КВН Джавид Шахбазбеков отметил, что представители Азербайджана принимают участие в Сочи в самых различных мероприятиях – посещают Школу КВН, принимают участие в форумах и семинарах.