Аэропорт Ататюрка будет принимать только глав государств

2018-01-11 14:15 | www.oxu.az | 6

Аэропорт Ататюрка после ввода в эксплуатацию третьего стамбульского аэропорта будет обслуживать лишь прибывающие в Турцию самолеты глав государств, сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

Как передает Oxu.Az об этом сообщает агенство Анадолу.

По его словам, в аэропорту также будет функционировать выставочный центр.

Говоря о реализации проекта третьего аэропорта в Стамбуле, который строится в районе озера Теркос, Арслан отметил, что в настоящее время строительные работы здесь завершены лишь на 78 процентов: «В третьем аэропорту Стамбула завершилось строительство терминалов, а также тестирование всех систем».

Кроме того, Арслан отметил, что в третьем аэропорту в Стамбуле будут созданы две экстренные взлетно-посадочные полосы, а конце февраля здесь начнутся тестовые полеты. В тестировании инфраструктуры аэропорта примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.

Первоначально аэропорт будет обслуживать по 90 миллионов пассажиров в год.

Э.А.

