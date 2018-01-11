Ансамбль «Джюджелерим» занял первое место на международном конкурсе в Москве

2018-01-11 14:21 | www.apa.az | 5

Возрожденный детский ансамбль «Джюджелерим» («Cücələrim») через 20 лет доказал свою легендарность на международном фестивале-конкурсе «Рождественские звезды».

Как сообщает московский корреспондент АПА, по приглашению Фестивального комитета «Жизнь городов» ансамбль Республиканского центра развития детей и молодежи при Министерстве Образования посетил Главный новогодний фестиваль России - XVII Ежегодный международный детский творческий форум и фестиваль-конкурс «Рождественские звезды - 2018». Фестиваль проходил с 5 по 9 января 2018 года в Москве в Большом концертном зале «Космос».

Фестиваль-конкурс «Рождественские звезды» призван объединить детей из разных городов России и зарубежных стран для обмена творческими достижениями, общения и участия в конкурсе на лучший коллектив в своем жанре. Цель фестиваля – организовать незабываемый праздник для детей в Москве, показать красоту и неповторимость различных жанров искусства, познакомить с творчеством детей многонациональной России и зарубежных стран. Мероприятия фестиваля направлены на содействие росту исполнительской культуры и мастерства детских коллективов, сохранение, развитие и пропаганду детского творчества, выявление, поддержку и реализацию творческих возможностей молодых дарований. В этом году на фестивале было аккредитовано более 2500 участников. В жюри фестиваля принимали участие ведущие солисты Большого театра, известные деятели культуры, звёзды эстрады России.

На грандиозном представлении международного уровня, которое объединило творческие коллективы из разных стран – азербайджанский коллектив «Джюджелерим» («Cücələrim») выступил в номинации «Хореография – национальные танцы» и занял первое место. Для конкурса была подготовлена композиция на музыку композитора Тофика Кулиева «Гайтагы сюита». Победители были награждены конкурсными Дипломами фестиваля и Кубком.

«Искренне благодарна ребятам и педагогам - хореографам ансамбля «Cücələrim» за эту победу. Мы будем делать все, чтобы наши дети больше выезжали и принимали участие в различных фестивалях. У нас прекрасная и талантливая молодежь» - отметила в своем приветственном выступлении директор ансамбля «Джюджелерим» Республиканского центра развития детей и молодежи при Министерстве Образования Фируза Султан-заде.

Для участников фестиваля была подготовлена большая культурная программа. Они посетили Главную Елку России в Кремле, побывали в цирке, московском зоопарке, посетили экскурсии по Красной Площади и Москве, а также Большой Рождественский бал.

Отдельно нашу делегацию приняло Посольство Азербайджана в России, где для детей была подготовлена специальная программа.

Фестиваль проводил фестивальный комитет «Жизнь городов», основанный на базе Московской дирекции Международной конференции ЮНЕСКО «Культура молодых городов», под патронажем Департамента культуры г. Москвы и Московской федерации профсоюзов.