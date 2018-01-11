Объявление 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики» откроет новую страницу в изучении ее истории - депутат

2018-01-11 14:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Работы, проводимые по изучению истории Азербайджанской Демократической Республики (АДР), имеют большое значение, однако, еще остаются научно-теоретические проблемы, ожидающие своего исследования. С этой точки зрения подписание главой государства распоряжения в связи с юбилеем АДР, объявление 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики» имеют большое историческое значение. Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член-корреспондент Академии наук Азербайджана Муса Гасымлы.

По его словам, это распоряжение, имеющее историко-политическое, общественное значение, в целом открывает новую страницу в изучении АДР.

Отметив, что 28 мая 1918 года была создана первая демократическая республика на всем мусульманском Востоке - Азербайджанская Демократическая Республика, Муса Гасымлы сказал, что, несмотря на то, что АДР просуществовала 23 месяца, ею были приняты законы и решения, имеющие огромное историческое значение.

«Первые шаги по изучению истории АДР начали предприниматься в конце 80-х годов прошлого века. Но важную роль уже в системном изучении истории АДР сыграли распоряжения, подписанные в 1998 году в связи с 80-летием АДР Президентом Азербайджана, великим лидером Гейдаром Алиевым. Благодаря решению вопросов, предусмотренных этими документами, были проведены серьезные, всеобъемлющие и глубокие научно-исследовательские работы, посвященные периоду АДР, написаны ценные труды, изданы документы, касающиеся внешней политики, стенограммы парламента АДР и др.», - сказал Гасымлы.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2018 года в стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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