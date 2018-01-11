ЕС планирует инвестировать миллиард евро в создание "европейских суперкомпьютеров"

2018-01-11 14:29 | www.trend.az | 5

Евросоюз планирует инвестировать один миллиард евро в создание "европейских суперкомпьютеров". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС.

"Еврокомиссия представила сегодня план по совместному с государствами - членами ЕС инвестированию в создание европейских суперкомпьютеров мирового класса. Они необходимы для обработки большего количества данных, а также принесут выгоду обществу во многих областях, начиная от здравоохранения и возобновляемых источников энергии и заканчивая кибербезопасностью", - говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссия намерена инвестировать в проект €486 тыс. Еще примерно столько же, как ожидается, внесут страны - члены ЕС. "В целом к 2020 году будет инвестировано около €1 млрд государственного финансирования, кроме того, будут вноситься частные вклады", - отмечает ЕК.