В Волгоградской области зафиксировали новую вспышку АЧС

2018-01-11 14:31 | www.apa.az | 7

Новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована на территории Волгоградской области.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Россельхознадзор.

Так, 10 января в результате лабораторных исследований в пробах патологического материала от двух диких кабанов установлена АЧС. Патологический материал отобран на карантинируемой по АЧС территории государственного охотничьего заказника регионального значения «Лещевский», расположенного в Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском муниципальных районах Волгоградской области.

«В настоящее время на территории Среднеахтубинского, Ленинского и Светлоярского муниципальных районов Волгоградской области проводится комплекс мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения инфекции», - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года в Россельхознадзоре сообщили, что неэффективная работа госорганов Волгоградской области усугубила ситуацию с распространением АЧС в этом регионе. Ведомство видит крайне нелогичной деятельность комитета ветеринарии Волгоградской области, который, по мнению Россельхознадзора, не выстроил эффективное взаимодействие с органами ГИБДД по выявлению и пресечению несанкционированных перевозок подконтрольных грузов.

Отметим, африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.