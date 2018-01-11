Хокинг назвал точный срок уничтожения человечества

2018-01-11 14:36 | www.oxu.az | 7

По мнению британского физика Стивена Хокинга, человечеству через 100 лет грозит гибель из-за невыносимой жары, которая станет результатом глобального потепления. Об этом ученый рассказал во втором эпизоде документального сериала «Любимые места», сообщает Oxu.Az со ссылкой на CNET.

Как утверждает Хокинг, если изменение климата продолжится, то атмосфера нагреется до такой степени, что Земля будет напоминать Венеру. Температура на поверхности этой планеты достигает 467 градусов Цельсия, а давление превышает земное в 93 раза — этого достаточно, чтобы раздавить подводную лодку.

Такие условия возникли из-за парникового эффекта, когда плотный облачный покров пропускает солнечное тепло, но препятствует его выходу обратно в космос.

Предполагается, что около 4,5 миллиарда лет назад Венера была покрыта океанами, однако из-за близости планеты к Солнцу они испарялись, насыщая атмосферу аккумулирующим тепло водяным паром. Похожий процесс, но в меньших масштабах, происходит и на Земле, где парниковым газом стал углекислый.

По мнению Хокинга, через 100 лет условия на нашей планете начнут необратимо ухудшаться, и человечеству придется искать новый дом. «Если вы встретите того, кто отрицает глобальное потепление, посоветуйте ему отправиться на Венеру. Я оплачу поездку», — пошутил ученый в эфире программы.