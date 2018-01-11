Италия продолжит поддерживать работу Минской группы ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха (Версия 2)

2018-01-11 14:33 | www.trend.az | 7

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БАКУ/Trend/ - Италия продолжит поддерживать работу Минской группы ОБСЕ для достижения окончательного решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал в четверг на пресс-конференции в Вене новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

«Наша позиция по затяжным конфликтам останется неизменной, и мы всегда будем держать эти вопросы в центре внимания», - сказал Альфано.

Министр отметил, что во время своего председательства в ОБСЕ, Италия намерена интенсифицировать диалог между странами-членами ОБСЕ, что является одним из ключевых принципов.