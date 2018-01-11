Завтра в Баку будет до восьми градусов тепла

2018-01-11 14:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром местами слабый туман, морось. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным ветром.

На Абшеронском полуострове ночью 1 – 3, днем 5 – 9, в Баку ночью 1 – 3, днем - 6 - 8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70 - 80 процентов.