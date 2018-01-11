Названы причины увеличения случаев инфаркта и инсульта - ИССЛЕДОВАНИЕ

2018-01-11 14:48 | www.apa.az | 6

Во всем мире среди причин смерти на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. Во многих случаях проблемы с сосудами не проявляются какими-то серьезными признаками. В результате люди не знаю об этих заболеваниях, что очень опасно.

В отчете Ассоциации здравоохранения Америки отмечено, что сердечно-сосудистое заболевание является ведущей глобальной причиной смерти. В 2013 году число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний составило 31% от общего числа смертей. Всего по миру в этом году были зарегистрированы 17.3 млн. случаев смертей. Сообщается, что до 2030 года это число достигнет 23,6 млн.

Сообщается, что в последнее время в Азербайджане увеличилось число смертей от инфаркта и инсульта. По мнению специалистов, причинами сердечно-сосудистых заболеваний являются ожирение, сахарный диабет, повышенное давление, курение, низкий уровень полезного холестерина, отсутствие регулярных тренировок, стресс.

В беседе с АПА главный кардиолог Минздрава, профессор Фаиг Гулиев подтвердил, что в последнее время увеличилось число смертей от инфаркта и нарушения мозгового кровообращения. По словам Ф. Гулиева, соотношение случаев смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане не отличается от стран Европы: «Эти болезни «помолодели», первопричиной чего являются стресс и депрессия. Кроме того, загрязнение экологии, неправильное питание, ожирение, нарушения обмена веществ, сахарный диабет II типа также приводят к росту сердечно-сосудистых заболеваний. Рост числа этих заболеваний наблюдается во всем мире. Метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет всегда приводят к росту динамики сердечно-сосудистых заболеваний.

Также отмечу, что изменение климатических условий тоже является причиной увеличения рисков этих заболеваний. Можно сказать, что мы не видим зиму. Из-за климата среди населения распространяются грипп и похожие на грипп вирусные заболевания. Эти вирусы также являются фактором, который увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. С распространением вируса растет количество и этих заболеваний».

Перечислив симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, главный кардиолог сказал, что сейчас инфаркты в основном проходят безболезненно: «Раньше инфаркт проявлялся сильными болями в грудной клетке. Сейчас эти острые симптомы уменьшились. Чаще проявляется отдышкой и безболезненной формой.

Это связано с заболеванием сахарным диабетом II типа: «Люди, у которых имеются высокое артериальное давление, диабет, проблемы с сердечным ритмом должны постоянно наблюдаться у врача, а не ждать болей».

Для уменьшения вероятности риска заболевания, Ф. Гулиев поделился советами: «Люди должны обращать внимание на питание. Сейчас люди меньше употребляют фрукты и овощи. Это связано с отсутствием средств. Для диабетиков есть специальное питание, цены которых в три раза дороже обычных. Как населению это покупать? Вынужденно не соблюдают диету.

Среди населения увеличились также случаи закупорки сосудов мозга, кровоизлияния. Среди болезней, являющихся причиной смерти, на 3-м месте стоит инсульт.

Доктор медицинских наук, профессор Садагат Гусейнова сказала, что в течение последних месяцев увеличение числа случаев инсульта связывают с сезонными и климатическими изменениями, повышением артериального давления, особенно это касается больных сердечно-сосудистой недостаточностью.

По словам С.Гусейновой, у инсульта выделяют два вида – геморрагический и ишемический. Первый связан с кровоизлиянием в мозг, второй же – с нарушением кровоснабжения мозга: «Первой причиной инсульта является артериальная гипертензия, на втором месте идет церебральный атеросклероз».

В ряду причин инсульта находятся высокий холестерин, нарушение свертываемости крови, сердечного ритма, полнота, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, использование наркотиков, лекарственная зависимость, продолжительное употребление противозачаточных таблеток, курение.

Обычно инсульт поражает тех, кому 50 и выше. Среди них больше всего встречаются люди с нарушением обмена веществ и диабетики. Однако дети и молодежь также не застрахованы от этой болезни. Сегодня большинство младенцев рождаются на свет с различного рода сосудистыми патологиями, аневризмой.

В юном возрасте в результате разрыва аневризмы происходит кровоизлияние в мозг».

Врач отметила, что инсульт происходит в основном в ночные часы, ближе к утру: «В эти часы из-за нарушения кровяного давления вероятность инсульта повышается. Больной просыпается утром, ощущая в одной половине тела онемение, слабость в руке или ноге, чувствует ограниченность движений, у него возникают проблемы с глотанием, жеванием, речью. При попытке улыбнуться в лице становится заметной асимметрия, угол рта искривляется, ухудшается слух, зрение. Больной испытывает головокружение, может двигать только глазами.

В случае подобных признаков следует обратиться к врачу. Кроме того, когда инсульт мозга носит ишемический характер, это может сопровождаться потерей сознания. Однако при кровоизлиянии в мозг испытывается резкая молниеносная боль, тошнота, рвота, потеря сознания.

Для избежания инсульта следует обратить внимание на питание и необходимость физической активности».

С.Гусейнова отметила, что для уменьшения риска инсульта следует регулярно заниматься спортом: надо гулять пешком, есть как можно больше овощей и фруктов, есть меньше соленой пищи, отказаться от вредных привычек. Побольше есть рыбу, контролировать вес и течение хронических болезней. В день несколько раз следует измерять артериальное давление, избегать жирной, жареной пищи, углеводов. Соль для организма вредна, потому что задерживает воду в организме, и, утолщая стенки сосудов, приводит к повышению давления».