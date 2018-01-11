Заставить зрителя "додумать": Парад моноспектаклей в Баку (ФОТО)

2018-01-11 14:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку стартовал театральный проект под названием "Парад моноспектаклей", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

"Парад моноспектаклей" будет проходить на малой сцене Театра юного зрителя до 17 января.

Первым спектаклем, показанным в рамках театрального проекта, стала монопостановка "Невеста, влюбленная в Вургуна". В спектакле, поставленном по пьесе поэта и драматурга Замеддина Зиядоглу, занята заслуженная артистка Азербайджана Лятифа Алиева. Пьеса посвящена памяти народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. В постановке отражена всенародная любовь к Вургуну. Лятифа Алиева великолепно воплотила образ своей героини. Моноспектакль был встречен зрителями с большим интересом.

Напомним, что в рамках "Парада моноспектаклей" 10 января прошел показ постановки "Жила, как хотела" с участием ведущей актрисы театра Мехрибан Абдуллаевой.