Названы лучшие туристические направления мира

2018-01-11 14:42 | www.oxu.az | 6

Крупнейший туристический портал TripAdvisor назвал победителей рейтинга лучших туристических направлений в мире, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

На первом месте - малоизвестный остров Исигаки в Японии. Он стал выбором года среди путешественников в номинации Top Destinations on the Rise.

Исигаки славится великолепными пляжами с белым песком, обильными живностью подводными рифами, а также считается одним из лучших мест для серфинга, снорклинга и дайвинга на планете. Здесь имеются мангровые леса и горы, что делает отдых на Исигаки еще привлекательнее.

На втором месте рейтинга - курорт Капаа на Гавайях. Он также популярен среди любителей каякинга и водных лыж.

Третье место у столицы Кении Найроби, которая считается одним из лучших мест в Африке для сафари. Туристам предлагают здесь окунуться в шумную ночную жизнь этого города, посетить оживленные африканские рынки и несколько национальных парков, полных экзотическими животными.

Кроме того, в первой десятке рейтинга города Канады, Польши, Коста-Рики, Латвии, Хорватии, Испании и Марокко.